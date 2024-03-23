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МЧС опубликовало предварительный список погибших в результате теракта в «Крокусе»
МЧС опубликовало новый предварительный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». В списке значатся 29 имен.
Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны.
На данный момент официально известно о 133 погибших, но число жертв теракта продолжает расти. В больницах находятся 107 пациентов, среди них трое детей. Один ребенок – в крайне тяжелом состоянии, два ребенка – в тяжелом состоянии. Среди взрослых 15 находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 – в тяжелом состоянии.
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