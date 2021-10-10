Шестеро пострадавших при крушении самолета доставлены в больницы Мензелинска

Шестерых пострадавших при падении самолета доставили в Мензелинскую ЦРБ. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

В Минздраве добавили, что один пациент в крайне тяжелом состоянии. Сейчас решают вопрос о транспортировке остальных пациентов в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу в Казани силами санитарной авиации Минздрава Татарстана.