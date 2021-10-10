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Ру Тат
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10 октября 2021  10:38
Эвелина Киселёва

Шестеро пострадавших при крушении самолета доставлены в больницы Мензелинска

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Шестерых пострадавших при падении самолета доставили в Мензелинскую ЦРБ. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ. 

В Минздраве добавили, что один пациент в крайне тяжелом состоянии. Сейчас решают вопрос о транспортировке остальных пациентов в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу в Казани силами санитарной авиации Минздрава Татарстана.

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