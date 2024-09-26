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МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при сильном ветре
По прогнозам метеорологов, в пятницу в южных и восточных районах Татарстана возможны заморозки до минус одного градуса. Также ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду (в Казани до 15 метров в секунду).
В связи с предстоящей непогодой сотрудники ГУ МЧС России по РТ рекомендуют при сильном ветре:
– Укрыться в подъезде или прочном здании;
– Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
– Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
– Держитесь подальше от гнилых и старых, одиночно стоящих деревьев.
Подробнее о погоде в республике и глобальном потеплении климата читайте в материале «Татар-информа» «Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре.
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