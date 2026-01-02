МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при метели и сильном ветре

Фото: «Татар-информ»

В ближайшие сутки в республике ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду, а также метель. На дорогах возможно образование гололедицы.

ГУ МЧС России по РТ напоминает жителям региона о мерах безопасности в непогоду.

Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные и подземные пешеходные переходы. Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередачи.

При возникновении угрозы жизни, здоровью или имуществу следует звонить по телефону 112.