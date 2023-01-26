МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности при гололеде и сильном ветре

Завтра на территории Татарстана ожидается сильный ветер и метель, а вечером и ночью гололед, в связи с чем МСЧ рекомендует жителям республики соблюдать особую осторожность, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Если сильный ветер застал вас на улице, стоит укрыться в подземных переходах или в подъездах домов, но прятаться от ветра вблизи стен домов – не рекомендуется, поскольку с крыш может сорвать шифер или другие кровельные материалы. Тоже самое относится к недостроенным зданиям и остановкам общественного транспорта.

Рекомендуется держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков. Не стоять рядом с крупными деревьями и не парковать рядом с ними машины, поскольку сорванные ветром сучья могут представлять серьезную опасность.

Смертельно опасно стоять при сильном ветре под линией электропередачи, а также приближаться к оборванным проводам.

При гололедице МЧС рекомендует водителям держать повышенную дистанцию между авто и избегать резких торможений, снижая скорость плавно. При торможении стоит несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы подать предупреждающий сигнал движущимся позади водителям.

Следует уделить особое внимание техническому состоянию авто, особенно тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. МЧС рекомендует водителям по возможности отказаться от дальних поездок.

Пешеходам же при гололедице рекомендуют переходить дорогу только в специально обозначенных местах, и не перебегать ее перед движущимися автомобилями, поскольку из-за скользкого дорожного покрытия тормозной муть машины существенно увеличивается.

Двигаться вдоль дороги необходимо навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду световозвращающие элементы.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что в случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб «112».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что завтра, 27 января, в Татарстане прогнозируется умеренный до сильного юго-западный ветер, временами ожидаются порывы до 16 м/с. На дорогах образуется гололедица, возможны метели.