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Происшествия 31 марта 2025 13:32

МЧС наградит татарстанцев, которые спасли четверых человек, провалившихся под лед

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МЧС наградит татарстанцев, которые спасли четверых человек, провалившихся под лед
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане очевидцы, спасшие четверых человек, оказавшихся подо льдом, получат награды от МЧС. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«В этом году в Татарстане спасли 14 человек. Четверо, в том числе двое детей, были спасены благодаря очевидцам», – рассказала она.

Регина Гаязова поделилась историей о девятилетнем мальчике из Верхнеуслонского района, который увидел, что мужчина провалился под лед, и сразу же сообщил об этом взрослым. Информация быстро дошла до временного спасательного поста.

Еще один случай произошел в Казани, на реке Казанке, где мужчина спас двух детей, оказавшихся подо льдом во время катания на велосипедах у берега. Женщина-очевидец оперативно вызвала помощь, позвонив на единый номер экстренных служб 112.

Татарстанцев, участвовавших в спасении людей после провалов под лед, наградят благодарственными письмами.

Кроме того, МЧС продолжает поиски мужчины, который спас двоих детей на реке Казанке. Ему предлагают связаться с отделом безопасности на водных объектах по телефону 292-71-63.

#МЧС #спасение #награждение
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