МЧС: На реках Татарстана зафиксирован интенсивный подъем уровня воды

В Республике Татарстан продолжаются паводковые процессы. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, за последние сутки заметный подъем уровня воды зафиксирован на реке Свияга и ее притоках – от 73 до 155 см.

На реках Предкамья вода поднялась на 15–68 см, а на реке Тойма – сразу на 111 см.

В Закамье также отмечается рост уровня воды: в большинстве рек он увеличился на 17–87 см. Наиболее существенный подъем наблюдается на реке Малый Черемшан (+124 см) и реке Актай (+227 см). В то же время на реках Милля, Мензеля и Ик уровень воды, наоборот, немного снизился – на 24–39 см.

Интенсивный подъем воды привел к подтоплению пойм. Так, на реке Малый Черемшан в районе села Приозерное вода вышла на пойму и затопила ее более чем на метр. Аналогичная ситуация наблюдается на реке Кубня у села Чутеево, где глубина затопления поймы составляет 63 см.