«Вероятность интенсивного паводка высока»: как Татарстан готовится к таянию снега

Размытие дорог, затопление сел и деревень – основные страхи жителей Татарстана, которых тревожат мысли о возможном паводке. Снега за зиму выпало настолько много, что вероятность выхода рек из берегов и прочих неприятностей очень высока. О том, как республика готовится к неблагоприятному сценарию, говорили сегодня в Кабинете Министров РТ.





Фото: © «Татар-информ»

«Прогноз на предстоящее весеннее половодье – тревожный»

Минувшая зима удивила всех обилием снега – крыши не выдерживали количества осадков, дворы многоэтажек были завалены сугробами до второго этажа. Вопрос о том, как все это будет таять, волновал многих. И вот столбик термометра ушел в плюс, и уже в некоторых населенных пунктах республики начали возникать проблемы. Сообщения о подтоплениях поступают ежедневно, отметили сегодня на заседании республиканской Комиссии по вопросам готовности к прохождению весеннего половодья в Кабинете Министров РТ.

«Прогноз на предстоящее весеннее половодье – тревожный. Существует высокая вероятность интенсивного паводка в связи с тем, что объем выпавших за зиму осадков превысил климатические показатели. Анализ прохождения весеннего половодья прошлых лет выявил наличие проблемных вопросов, связанных с неудовлетворительным состоянием гидротехнических сооружений, необходимостью проведения мероприятий по очистке и спрямлению русел рек, берегоукрепительных и дноуглубительных работ», – заявил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Распоряжениями КЧС Республики Татарстан от 2 и 3 февраля органам местного самоуправления и организациям поручено обеспечить выполнение комплекса организационно-практических и контрольных мероприятий, направленных на предупреждение и смягчение последствий возможных ЧС, связанных с весенним половодьем.

«При неблагоприятном сценарии развития весеннего половодья в зону подтопления могут попасть 218 населенных пунктов в 39 муниципальных образованиях, 5,7 тыс. жилых домов с количеством проживающих в них 13 409 человек, 9 социально значимых объектов, 55 участков автомобильных дорог и 28 автомобильных мостов», – привел данные Рустам Нигматуллин.

Если вышеуказанные прогнозы будут сбываться, то районам необходимо будет перейти в режим повышенной готовности, а в случае начала подтоплений – в режим чрезвычайной ситуации незамедлительно, подчеркнул он.

Больше всего снега на данный момент в Зеленодольском, Арском, Пестречинском, Балтасинском районах и в Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По Татарстану снега – 161% от нормы»

«В связи с большим запасом воды в Лаишевском районе отмечено опасное явление – выпревание. Следующее на подходе – Предволжье, там самые большие снегозапасы. Это Кайбицы и Буинский район. Следующие – Тетюши. Поэтому обратил бы внимание Министерства сельского хозяйства», – отметил начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан Сергей Захаров.

В этом году увлажнение почвы составило 99%, при этом глубина ее промерзания незначительна – от 12 до 43% от нормы. Толщина ледяного покрова на водных объектах незначительная, а значит, вероятность заторов во время ледостава незначительная, рассказал он.

Больше всего снега на данный момент в Зеленодольском, Арском, Пестречинском, Балтасинском районах и в Казани. Здесь по состоянию на 15 марта количество снега составило 233% от нормы, а высота снежного покрова достигает местами 70%. В целом по Татарстану количество снега – 161% от нормы.

Сергей Захаров: «С 20 по 25 апреля ожидается полное очищение ото льда Куйбышевского водохранилища, то есть в пределах многолетних дат» Фото: prav.tatarstan.ru

«Основные процессы, по расчетам, выпадают на первую декаду апреля. С 20 по 25 апреля ожидается полное очищение ото льда Куйбышевского водохранилища, то есть в пределах многолетних дат. Максимальный уровень воды в водотоках ожидается выше средних многолетних значений на 20-80 сантиметров. При весеннем половодье возможно достижение неблагоприятных и опасных отметок таких рек, как Кубня, Карла, Малый Черемшан, Берсут», – привел данные метеоролог.

Сергей Захаров добавил, что и в апреле, и в мае температура воздуха будет держаться выше средних значений за последние годы.

При подготовке к паводку в Татарстане еще летом и осенью выделили порядка 513 миллионов рублей. За счет этих средств отремонтировали 30 гидротехнических сооружений, очистили 40 километров водоемов, отремонтировали, установили и очистили свыше 11 тысяч водопроводных труб и провели прочие мероприятия, рассказал заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Николай Суржко.

«Разработан оперативный план “Паводок” как на республиканском уровне, так и в каждом муниципальном образовании Республики Татарстан. Для выполнения противопаводковых мероприятий создана группировка сил и средств численностью свыше 19 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники и 122 единиц плавсредств. Для воздушной разведки запланировано применение двух единиц авиационной техники, одного БПЛА», – отметил замминистра.

25 населенных пунктов в 20 районах, подверженных затоплению, включены в границы зон экстренного оповещения населения, добавил он. Чтобы снизить риски, на малых реках проведут проведут работу с устранением заторов во время ледохода.

«Одним из действенных и самых дешевых средств борьбы с ледовыми заторами являются чернение и распиловка льда, которые могут значительно сократить риски вблизи мостовых переходов, а также на затороопасных участках. На водных объектах республики есть 46 затороопасных участков в 20 районах. Там проводятся мероприятия по чернению и распиловке льда, а также ряд других работ», – добавил Николай Суржко.

В 7 районах на 11 участках общей протяженностью более двух километров уже провели чернение льда, а распиловку пока только на одном затороопасном участке. Однако это всего 6,5%, что является крайне недостаточным, обратил внимание Николай Суржко.

«Мероприятия по подрыву льда будут выполняться исходя из оперативной обстановки при угрозе ЧС в период вскрытия рек. Для проведения взрывных работ организовано взаимодействие с Центральным военным округом по назначению команды взрывников от Казанского танкового училища. Заявки на взрывные работы на 17 марта поданы 8 районами на 10 водных объектах вблизи 17 населенных пунктов», – рассказал он.

Кроме этого, работы предстоят по ремонту мостов и дорог, по очистке и спрямлению русел рек, берегоукреплению.

«Следующий проблемный вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, – это активизация развития опасных экзогенных геологических процессов, а именно – подмыва и разрушения берегов, оползней, которые следует ожидать в период весеннего половодья, особенно при быстром сходе снежного покрова и высоком подъеме уровня рек, ручьев», – отметил он.

Работы предстоят по ремонту мостов и дорог, по очистке и спрямлению русел рек, берегоукрпелению Фото: © «Татар-информ»

«В республике 115 плотин, из-за прорыва которых может размыть участки автодорог»

Особое внимание на заседании уделили состоянию автомобильных дорог. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ полным ходом готовится к возможному паводку. Уже определены потенциально опасные участки трасс, где возможны переливы через дорогу, обследованы искусственные сооружения, начата очистка отверстий водопропускных труб и малых мостов от снега и льда. Сегодня уже ведутся работы по заготовке материалов и тяжелой техники для проведения аварийно-восстановительных работ.

«На сегодняшний день на автомобильных дорогах федерального значения имеется 168 мостовых сооружений, которые подготовлены к прохождению паводка. Из имеющихся 1076 водопропускных труб очищены от снега 660. На балансе “Главтатдортранса” числится 1087 мостовых переходов, из них 1058 – это 97% от общего числа – подготовлены к прохождению паводковых вод. Производятся промеры русел рек, устанавливаются водомерные рейки. Расчищены 8250 водопропускных труб – это 67% от общего количества», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

Идет большой объем работ по предупреждению паводка – от снега очищают выемки, канавы и насыпи, где могут образоваться оползни, сплывы и другие деформации. Также проводится работа по очистке водоотводов и водоотводных сооружений в районах железнодорожных переездов.

«В республике 115 плотин в 34 муниципальных образованиях, прорыв которых может представлять угрозу размыва участков автодорог. Муниципальным образованиям необходимо провести их обследование и своевременно обеспечить спуск воды в период паводка для недопущения образования размывов. В случае повышения уровня воды прошу исполнительные комитеты направлять соответствующую информацию в диспетчерскую службу Минтранса Татарстана», – отметил он.

Беспокойство вызывают низководные мосты. В Буинском районе два таких моста вызывают особую тревогу. Там ежедневно замеряют толщину льда, а в случае, если неблагоприятные прогнозы сбудутся и настанет паводок, движение там закроют.

«Еще раз хочу отметить необходимость своевременного реагирования на поступающие сообщения о прохождении паводка и своевременного предоставления необходимой информации для обеспечения принятия решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводка», – заключил замминистра.

Ежегодно на обеспечение нормативного содержания системы ливневой и хозяйственно-бытовой канализации выделяются средства из республиканского бюджета Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Казани в потенциальную зону подтопления попадают 386 домов»

В полной боевой готовности и жилищники.

«В этом году подведомственное министерству предприятие “Татлизинг” приобрело материалы и оборудование на 160 миллионов рублей, которые при необходимости будут направлены в муниципальные образования. В том числе семь мобильных мотопомп, дополнительно приобретаются еще 11», – рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Дамир Шайдуллин.

Для того, чтобы в случае паводка объекты жизнеобеспечения работали бесперебойно, созданы аварийные бригады. Чтобы предупредить паводок, от снега и льда очищают ливневки, канализационные колодцы и дренажные каналы.

Сформированы дежурные бригады по ремонту и восстановлению поврежденных объектов, создан запас грунта и материалов, оборудования для устранения аварийных ситуаций в период паводка.

«Пропускная способность сетей ливневой канализации имеет важное значение для предотвращения подтопления территорий и пропуска талых вод. Ежегодно на обеспечение нормативного содержания системы ливневой и хозяйственно-бытовой канализации выделяются средства из республиканского бюджета. В 2025 году на данные цели направлено 400 миллионов рублей, очищено 111 километров сетей», – рассказал замминистра.

Отдельно рассказали об обстановке в Казани. В зону подтопления могут попасть городские поселки Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Красная Горка, Ягодная Слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка, Самосырово. Данные привел руководитель исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров.

Потенциально площадь подтопления составляет 12,6 кв. км, в нее попадают 386 домов, где проживает 1223 гражданина.

«На случай осложнения обстановки и необходимости эвакуации населения в каждом районе города предусмотрены пункты временного размещения и питания. 22 пункта временного размещения готовы принять порядка 5 тысяч человек. Также определены медицинские учреждения для размещения пострадавших. Ежедневно представители администраций объезжают возможные места подтоплений талыми водами», – отметил он.