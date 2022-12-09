МЧС и газовики о том, как не погибнуть: «Главная причина ЧП с газом в РТ – сами люди»

Чтобы в Татарстане не повторились трагедии, связанные с газом, одна за другой прогремевшие на всю страну в начале декабря, специалисты ГУ МЧС по РТ и «Газпром трансгаз Казань» на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали, как обезопасить себя и своих близких.

Максим Трущин: «С 2019 по 2022 год на территории республики из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования произошло 95 пожаров и 18 взрывов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Причины ЧП с газом – нарушение правил эксплуатации газового оборудования

Каждый год с приходом холодов растет число происшествий, связанных с газом. К примеру, только за первые дни декабря произошло целых четыре крупных ЧП. Трагедии затронули города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа, Ярославль, Заволжье Нижегородской области и Камызяк Астраханской области.

У жителей Татарстана еще на слуху трагедия в Зеленодольске, которая произошла 29 марта прошлого года. Тогда при обрушении семи квартир на седьмом и восьмом этажах погибли два человека – 70-летняя женщина и 87-летний хозяин квартиры, в которой находился эпицентр взрыва. Спустя полгода произошла еще одна трагедия – в Набережных Челнах. В пятиэтажке были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах. Тогда погибла 22-летняя жительница дома.

«В целом с 2019 года по ноябрь 2022 года на территории республики из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования произошли 95 пожаров и 18 взрывов, из них по причине неправильной эксплуатации и транспортировке газовых баллонов 18 случаев», – рассказал заместитель начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

По статистике МЧС, чаще всего подобные происшествия происходят в многоквартирных домах – 69 случаев с начала 2019 года по сегодняшний день и 19 случаев за тот же период в частных жилых домах. Все эти происшествия случились из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

У жителей Татарстана еще на слуху трагедия в Зеленодольске, которая произошла 29 марта прошлого года Фото: © «Татар-информ»

Почему рвутся газовые баллоны

Как отмечают в МЧС, основные причины взрывов газовых баллонов – негерметичность самих баллонов и оборудования: плохое соединение шланга, изношенность уплотнителей, вентиля, редуктора. Именно по этой причине в сентября в Альметьевске пострадали пять человек.

«Компания молодых людей распивала спиртные напитки, в качестве обогрева использовали газовую горелку, подключенную к газовому баллону. Газовая горелка потухла, произошла утечка газа, а после – хлопок газовоздушной смеси в результате курения», – привел пример Трущин.

Вторая причина – резкий перепад температуры. Когда газовый баллон с холода заносят в теплое помещение, внутри него стремительно возрастает давление. В холоде газ находится в жидком состоянии, в тепле же расширяется, именно поэтому баллон при таких обстоятельствах может взорваться, объясняют в МЧС.

11 декабря 2016 года по этой причине вспыхнул крупный пожар на производственной базе в Нижнекамске. Тогда «Газель», загруженную газовыми баллонами, загнали в теплое помещение. В результате мощнейшего взрыва погибли пять человек и еще шестеро получили травмы.

Еще одна причина – трещины и ржавчина на газовых баллонах, которые возникли в результате их износа. Храниться газовый баллон тоже должен по определенным правилам.

«Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, на цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях», – рассказал заместитель начальника Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ.

В МЧС предупреждают и советуют неукоснительно соблюдать правило: газовые баллоны, подключенные к газовой плите, должны располагаться вне зданий. Разместить их следует в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор. Также хранить их можно на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее пяти метров от входа в здание, в цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, на них следует наклеить предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

Каждый год с приходом холодов растет число происшествий, связанных с газом Фото: © «Татар-информ»

Ни одного ЧП с газом из-за неисправности газового оборудования не было

С начала года по 7 декабря в Татарстане зарегистрированы 40 случаев отравления угарным газом. В результате погибли 9 человек и 79 пострадали – в их числе 32 ребенка.

«Надо признать, что на данный момент в республике сохраняется относительно высокий уровень происшествий, связанных с газовым оборудованием в быту. Анализ показывает, что основная причина – нарушение правил использования этого оборудования», – рассказал заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

Заместитель генерального директора отмечает, что основная ошибка хозяев квартир и частных домов – они не обеспечивают приток воздуха. Кроме того, частенько бывают неисправными дымоходы и вентиляционные каналы. Иногда люди устанавливают дополнительные вытяжки и вентиляторы, которые мешают нормальной циркуляции воздуха в помещении. Даже вентилятор, установленный в вентиляционном отверстии в ванных и туалетах, влияет на работу газового оборудования, объясняет Михаил Фролов.

Михаил Фролов отметил: если бы техобслуживание оборудования не проводилось газовиками, количество трагедий выросло бы в разы и даже в сотни раз Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Буквально сегодня утром 14-летний ребенок отравился угарным газом в частном доме на улице Гаванская в поселке Юдино. Подросток получил отравление газом легкой степени тяжести. Госпитализация ему не потребовалась. На место выехали специалисты, которые установили, что газовое оборудование исправно. Оно размещено в цокольном этаже дома, где также находится спальная комната подростка. Специалисты заметили, что форточка в котельной была наглухо закрыта – в комнате отсутствовала тяга. Таким образом, котельная не проветривалась – это и стало причиной отравления ребенка газом.

«Анализ всех происшествий, которые у нас были за последние три года, показал, что ни одного случая отравления угарным газом из-за неисправности газового оборудования не произошло», – добавил он.

Таким образом, можно сделать вывод, что основная масса происшествий происходит по причине «человеческого фактора». Тем не менее Михаил Фролов отметил: если бы техобслуживание оборудования не проводилось газовиками, количество трагедий выросло бы в разы и даже в сотни раз.

Особую осторожность нужно соблюдать тем, у кого дома установлена газовая колонка, – именно в таких помещениях чаще всего происходят случаи отравления угарным газом, отметил Фролов.

«Если взять цифры, которые есть у нас, где подтвердились случаи отравления угарным газом, преимущественно в 80% случаев – это многоквартирные дома, где установлены колонки. Жителям квартир и домов с колонками необходимо быть более внимательными», – сообщил он.

Газовики отмечают, самый верный способ обезопасить себя от невидимого убийцы – разместить дома систему контроля загазованности помещения.

«Если обратиться к анализу, на моей памяти нет ни одного происшествия, когда оно произошло в квартире или частном домовладении, где установлена система контроля загазованности с клапаном-отсекателем», – подытожил Максим Фролов.

Особую осторожность нужно соблюдать тем, у кого дома установлена газовая колонка Фото: © «Татар-информ»

За пять лет из-за ЧП с газом погибли 49 жителей РТ

Буквально на днях на республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято распоряжение о принятии дополнительных мер по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования. По данным Комиссии, из-за нарушения правил его эксплуатации за последние пять лет в республике погибли 49 человек.

Во время проведения в республике профилактической операции «Жилище» распоряжения даны МЧС, Ростехнадзору, газовикам и Государственной жилищной инспекции. Министерства и ведомства должны будут усилить контроль и профилактическую работу. Но в первую очередь, отмечают эксперты, ответственность каждый человек должен нести сам за себя. Как уже говорилось выше, по статистике, именно по вине жильцов квартир и частных домов чаще всего и происходят трагедии.

Нельзя использовать газовую плиту для обогрева Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Газовики и специалисты МЧС напоминают: