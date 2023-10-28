МЧС: Если бы отель в Челнах загорелся ночью, последствия были бы серьезней

Если бы пожар в челнинском отеле случился ночью, последствия могли бы быть более тяжкими из-за горючей отделки фасада, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напомним, сегодня утром в гостинице «Камарумс» в Челнах случился пожар. Очевидцы и прибывшие на место спецслужбы наблюдали, как фасад здания стремительно пожирает пламя, выделяя черный едкий дым.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве отметили, что согласно требованиям норм пожарной безопасности здания гостиниц высотой более 9-ти метров должны иметь степень огнестойкости не ниже третьей.

При этом использование горючих материалов при отделке фасадов таких зданий категорически запрещено.

Этот пожар показывает, что при строительстве подобных объектов собственники снижают степень огнестойкости зданий, используют горючие материалы.

«Гостиницы являются объектом с массовым и ночным пребыванием людей. Если бы пожар произошел в ночное время, последствия пожара могли бы быть более тяжелыми. Даже при относительно благоприятных условиях, в дневное время, трое постояльцев получили отравление продуктами горения. Данный пожар еще раз показывает, что при строительстве подобных объектов в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, находящихся внутри, в том числе при возникновении пожаров или других нештатных ситуаций. Экономия на строительных материалах просто не допустима», – сообщил руководитель тушения пожара, заместитель начальника 15 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафис Измайлов.