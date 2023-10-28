Прокуратура выяснит, соблюдались ли противопожарные правила в сгоревшем отеле в Челнах

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Старший помощник прокурора города Набережные Челны Роман Шипков прокомментировал ситуацию с пожаром в челнинском отеле.

«По факту пожара прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство с привлечением профильных специалистов выяснит обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдениям требований пожарной безопасности», – сообщил Шипков.

Он также добавил, что представители прокуратуры проследят за эвакуацией постояльцев и персонала отеля, организацией их временного размещения и питания. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что сегодня утром в МЧС поступило сообщение, что загорелась гостиница «Камарумс» в Челнах, расположенная на Московском проспекте. Как оказалось, загорелся утеплитель в вентилируемом фасаде отеля, пламя быстро охватило здание. Пожар оперативно ликвидировали, а размещением постояльцев и персонада в других отелях занимается исполком Автограда.