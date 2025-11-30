news_header_top
Происшествия 30 ноября 2025 14:46

МЧС объявило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане

Режим «Беспилотная опасность» снят в Татарстане. Информация об этом поступила в 14:44 в приложение МЧС России.

Отметим, что в регионе режим вводили четвертый раз с начала недели. Временные ограничения действовали международном аэропорту Нижнекамска (Бегишево). В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

По данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 12:00 мск уничтожили и перехватили один дрон над территорией республики.

