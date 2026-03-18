МАХ вместе с авторами публичных каналов начал тестировать создание стикеров

Национальный мессенджер MAX вместе с авторами созданных на платформе публичных каналов начал тестировать создание стикеров. Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.

В тесте уже приняли участие такие блогеры и СМИ, как Валя Карнавал, Наташа Гасанханова, Алексей Янгер, Николай Василенко и Mash. На данный момент присоединиться к тестированию могут только авторы категории «А+» – с помощью чат-бота «Стикеры в МАХ».

Чтобы создать набор стикеров в национальном мессенджере, следует открыть чат-бот «Стикеры в МАХ», нажать сначала на кнопку «Начать», а потом на кнопку «Открыть» в левом нижнем углу, затем добавить изображения из галереи или файлов устройства, после чего указать название стикерпака.

Автор может редактировать свои стикеры: менять название, задавать эмодзи и слово для каждого изображения, добавлять новые стикеры или удалять имеющиеся. Также предусмотрена возможность поделиться набором.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.