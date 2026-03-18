Общество 18 марта 2026 15:32

МАХ вместе с авторами публичных каналов начал тестировать создание стикеров

Фото: © «Татар-информ»

Национальный мессенджер MAX вместе с авторами созданных на платформе публичных каналов начал тестировать создание стикеров. Об этом сообщает пресс-служба мессенджера.

В тесте уже приняли участие такие блогеры и СМИ, как Валя Карнавал, Наташа Гасанханова, Алексей Янгер, Николай Василенко и Mash. На данный момент присоединиться к тестированию могут только авторы категории «А+» – с помощью чат-бота «Стикеры в МАХ».

Фото: пресс-служба мессенджера MAX

Чтобы создать набор стикеров в национальном мессенджере, следует открыть чат-бот «Стикеры в МАХ», нажать сначала на кнопку «Начать», а потом на кнопку «Открыть» в левом нижнем углу, затем добавить изображения из галереи или файлов устройства, после чего указать название стикерпака.

Автор может редактировать свои стикеры: менять название, задавать эмодзи и слово для каждого изображения, добавлять новые стикеры или удалять имеющиеся. Также предусмотрена возможность поделиться набором.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

читайте также
В Татарстане льготы в музеях и театрах будут подтверждать через MAX
В топе
«Передача культурного кода»: как в Татарстане отметят 140-летие Габдуллы Тукая

17 марта 2026
Муфтий Татарстана рассказал о планах создать «халяльную лабораторию»

17 марта 2026
