В Татарстане льготы в музеях и театрах будут подтверждать через MAX

Национальный мессенджер MAX запустил систему цифровых идентификаторов, позволяющую мгновенно подтверждать льготный статус посетителей. Теперь музеям, театрам, зоопаркам и другим площадкам, предоставляющим скидки студентам, пенсионерам, многодетным семьям и людям с инвалидностью, не требуется тратить ресурсы на ручную проверку документов – эту функцию берёт на себя цифровой сервис, сообщает Госкомитет Республики Татарстан по туризму.

Процедура получения льготного билета максимально упрощена: посетителю достаточно установить приложение MAX и создать цифровой ID. Кассиру остаётся лишь отсканировать QR-код с экрана смартфона гостя, после чего система автоматически подтверждает право на скидку.

Для бизнеса главным преимуществом становится полная автоматизация проверки льготного статуса. Сотрудникам больше не нужно удостоверяться в подлинности бумажных справок и удостоверений. Цифровой ID содержит подтверждённые государственные данные, а QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищён от скриншотов. Доступ к сервису на устройстве посетителя открывается только по биометрии – лицу или отпечатку пальца. Считывание кода занимает считанные секунды, что особенно важно в пиковые сезоны, когда на кассах образуются очереди.

Для внедрения сервиса туристическому объекту достаточно установить считывающее устройство на кассе и провести инструктаж сотрудников. Подробное руководство по проверке QR-кодов доступно в разделе «Информация по подключению сервисов MAX».

Использование возможностей мессенджера способствует выполнению задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на развитие цифровых сервисов и повышение доступности туристических услуг.