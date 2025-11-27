MAX стал новой площадкой для межведомственных видеосовещаний в Татарстане

В Министерстве образования и науки Республики Татарстан одними из первых начали использовать национальный мессенджер MAX для проведения видеосовещаний. Накануне участники межведомственного совещания по региональному плану мероприятий в рамках Десятилетия детства оценили качество видеосвязи на новой платформе.

К совещанию подключились специалисты из различных министерств, ведомств и муниципалитетов. Напомним, что с июля 2025 года в российском мессенджере MAX появилась функция групповых видеоконференций с неограниченным числом участников и продолжительностью. Участники отмечают стабильное соединение и высокое качество видеосвязи.

«Мы активно работаем в мессенджере МАХ. Большая часть коммуникации педагогического сообщества, родителей и педагогов выстроена именно в этом пространстве. Ведомственные и межведомственные совещания мы теперь так же проводим в МАХ, чтобы обеспечить надежное подключение для всех участников», – отметила начальник Управления воспитания, дополнительного образования детей и развития психологического сопровождения обучающихся Министерства Айгуль Кашапова.

Развитие и внедрение национального мессенджера предусмотрено Федеральным законом от 24 июня 2025 года №156-Ф с целью повышения информационной безопасности и цифрового суверенитета России. Татарстан вошел в число шести пилотных регионов по переводу школьных чатов в национальный мессенджер.

Одним из ключевых преимуществ MAX является концепция «3 в 1. ВСЕ В ОДНОМ МЕСТЕ»: мессенджер объединяет функции общения (школьные и домовые чаты, новостные каналы), сервисы с государственными услугами и работу с цифровыми документами, включая Цифровой ID.

Ранее стало известно, что МАХ преодолел отметку в 55 млн пользователей.