MAX: Сообщения о возможности продажи «Цифрового ID» не соответствуют действительности

Фото: © «Татар-информ»

Появившиеся сообщения о продажах пользователями «Цифрового ID» в национальном мессенджере MAX не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе платформы, передает ТАСС.

«Цифровой ID невозможно передать или продать другому человеку – сервис действителен только на том устройстве, на котором он создавался», – заверили в пресс-службе.

По информации мессенджера, QR-код обновляется каждые 30 секунд и доступен только после биометрической проверки: через Face ID или по отпечатку пальца.

Ранее в Телеграм-каналах появились сообщения, что школьники массово скупают аккаунты в MAX, чтобы покупать алкоголь и другие товары, не предназначенные для несовершеннолетних.