В Татарстане начали продавать товары по цифровому ID через мессенджер MAX

В торговых объектах Татарстана впервые начали применять технологию цифрового ID на платформе национального мессенджера MAX для покупки товаров с возрастными ограничениями. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Надир Закиров.

«Цифровой ID на платформе национального мессенджера MAX – это единственный подтвержденный и соответствующий законодательству документ, который хранит ваши персональные данные в зашифрованном виде. Используя смартфон, вы можете подтвердить свою личность без предъявления бумажных документов», – пояснил замминистра.

Сервис доступен гражданам старше 18 лет. Чтобы им воспользоваться, необходимо подтвердить учетную запись в ЕСИА, установить приложение «Госуслуги» и мессенджер MAX, после чего создать цифровой ID. Это можно сделать тремя способами: по существующей биометрии, по загранпаспорту нового образца или по водительским правам.

«Цифровой ID в торговле – это яркий пример того, как цифровая трансформация делает нашу жизнь проще и безопаснее. Мы благодарим всех представителей торговых сетей за активное участие во внедрении данного проекта и призываем каждого покупателя стать частью этого удобного и безопасного сервиса», – добавил Закиров.

Он уточнил, что на территории Татарстана приобрести товары категории 18+ с помощью нового сервиса можно уже сейчас в федеральных и региональных торговых сетях.