Матыцин: «В условиях санкций необходимо сосредоточиться на системе национального спорта»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что в условиях международных санкций необходимо уделить приоритетное внимание развитию национального спорта.

По словам министра спорта, такое решение было принято экспертным советом на заседании Олимпийского комитета России.

«В условиях санкций в отношении российского спорта необходимо прежде всего сосредоточиться на национальной системе спорта, спортивном календаре, совершенствовании структур учебно-тренировочных баз с использованием климатических условий в наших регионах», – цитирует Олега Матыцина ТАСС.

Кроме того, министр заявил о решении минимизировать риски потери мотивации спортсменов на соревнованиях.

«Мы сделаем все необходимое для того, чтобы все меры социальной защиты были обеспечены, чтобы ни в коей мере не были снижены материальное обеспечение спортсменов, выплата стипендий и призовых для спортсменов и тренеров. Соответствующие изменения будем вносить в нормативные документы министерства спорта», - добавил Матыцин.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет официально отстранил российских спортсменов от Игр в Пекине.