Казань — это комфортная площадка для проведения форума «Россия — спортивная держава». Уже рассматривался проект по закреплению мероприятия за столицей Татарстана. После окончания форума этот вопрос будут обсуждать. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

«Изначально такой проект был. Казань — активная и современная дискуссионная площадка, которая не раз зарекомендовала себя как обеспечивающая максимально комфортные условия. По завершении форума будем планировать дальнейшую работу», — отметил министр.

Напомним, что сегодня в Казани стартовал форум «Россия — спортивная держава», на который приехали многие видные спортивные деятели страны. Там же Президент Татарстана Рустам Минниханов на мероприятии представил заместителю Председателя Правительства России Дмитрию Чернышенко два новых объекта, построенных по проекту «Спорт — норма жизни», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».