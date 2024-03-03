Матыцин: «Игры будущего» показали, что мир вновь объединился

«Игры будущего» — это мегапроект России, в рамках которого мир вновь объединился. Об этом после завершения церемонии закрытия турнира в Казани заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Россия реализовала мегапроект. Атмосфера, которая царила при подготовке к играм и особенно во время их проведения, показывает, что мир опять объединился, и это объединение — мирное, — приводит его слова ТАСС. — Спорт не имеет границ, и молодежь очень внимательно относится к новым тенденциям, а мы со своей стороны тоже должны внимательно относиться к мечтам молодежи».

Он подчеркнул, что, помимо этого, «Игры будущего» стали успешной интеграцией реального спорта и высоких технологий. Поэтому они получили большой отклик от зрителей и внимание СМИ.

«Сегодня много раз говорили, что у „Игр будущего“ есть будущее. Есть интерес и заявки от представителей государств на проведение вторых „Игр будущего“, есть внимание мирового спортивного сообщества. Это хороший вызов, на который Россия достойно ответила», — уверен министр.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых «Играх будущего» приняли участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине.

Соревнования были поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость. Они стартовали с 19 февраля, а 21-го числа состоялось официальное открытие турнира. В нем приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и зарубежные лидеры. Торжественное закрытие турнира прошло сегодня на площадке «Казань Экспо».