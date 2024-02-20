Матыцин: Будем рекомендовать другим вузам России опыт создания Фиджитал-центра в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта России Олег Матыцин на открытии Фиджитал-центра в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма заявил, что ведомство будет рекомендовать другим вузам страны использовать опыт Казани.

«Очень важно, что студенты непосредственно имеют возможность заниматься в этом Фиджитал-центре. И мы сейчас говорили, что, может быть, целесообразно рекомендовать и другим университетам использовать этот опыт, опыт формирования такой типовой площадки, которая позволяла бы и исследовать эти направления, и помогать формировать гармоничную личность, потому что интеллектуальные преимущества должны гармонично сочетаться с физическими возможностями спортсмена», – подчеркнул глава Минспорта.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В открытии объекта принял участие и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который отметил, что такие центры, как Фиджитал-центр в Казани, дают возможность гармонично развивать и кибер, и реальный спортт.

Напомним, с 21 февраля по 3 марта в столице РТ пройдет Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Игры будущего и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.