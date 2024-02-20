«Движение вовсю шагает по планете»: Чернышенко открыл Фиджитал-центр в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 63 странах мира на сегодняшний день открыты представительства фиджитал-движения. Об этом на открытии Фиджитал-центра в Казани заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Первые в истории человечества Игры будущего — это совершенно новый формат, который по указу нашего Президента впервые проводится и в нашей стране, и в мире. Но движение фиджитал вовсю шагает по планете. Конечно, во всех субъектах РФ организованы фиджитал-федерации, но что самое интересно, что в 63 странах мира открыты представительства этого движения. Это движение уже не остановить», — подчеркнул вице-премьер.

Он назвал символичным то, что Фиджитал-центр создан в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, который появился благодаря совместным усилиями республики и Минспорта России. Здесь в рамках факультета, раньше называвшегося «Киберспорт», будут готовить специалистов, которые будут помогать создавать методологические стандарты для того, чтобы оба направления — и кибер, и реальный спорт — гармонично развивались.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Такие центры, как этот, дают такую возможность. Ребята здесь осваивают тактический бой в рамках компьютерных программ, разработанных в России, и тут же с помощью лазертага отрабатывают их в реальных условиях, либо соревнуются на футбольном симуляторе и выходят на площадку, показывают мастерство на реальной площадке», — отметил Чернышенко.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.