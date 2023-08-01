Матвиенко: «Золотой миллиард» и «коллективный Запад» – это далеко не весь мир

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Несмотря на попытки западных стран изолировать Россию, многие государства хотят и готовы слышать ее точку зрения, заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Она отметила, что уважительное отношение к позиции Москвы во многих странах свидетельствует о том, что так называемый «золотой миллиард» и «коллективный Запад» – это далеко не весь мир.

«Владимир Владимирович, Вы тоже давали нам поручение. Несмотря на попытки изоляции России, интенсивность межпарламентских контактов выросла: мы приняли в России 56 делегаций разного уровня, 57 поездок наших сенаторов в 24 страны по приглашению наших партнеров», – приводит слова Матвиенко пресс-служба Кремля.

Путин ответил, что прямая связь с регионами России и понимание того, что в них происходит – это чрезвычайно важная задача для Правительства на всех уровнях, и в частности, для Совфеда, но и международные контакты, бесспорно, тоже очень важны.

Накануне российский лидер также провел встречу с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Он доложил главе государства о работе нижней палаты парламента в весеннюю сессию и поделился промежуточными результатами в борьбе с нелегитимными западными санкциями против России.