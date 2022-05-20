Матвиенко заявила о важности для России сотрудничества с мусульманскими государствами

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приветствие участникам начавшегося накануне XIII международного экономического саммита «Россия — исламский мир: KazanSummit 2022» и XII заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Оно было зачитано сегодня на заседании группы, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Плодотворное сотрудничество с мусульманскими государствами является одним из ключевых аспектов российской международной повестки, точкой приложения усилий политического руководства страны, профильных институтов и структур», — подчеркнула Матвиенко.

По мнению Председателя Совета Федерации, «в меняющихся современных условиях необходимо находить новые векторы роста и пути продвижения своих интересов, укреплять и интенсифицировать устоявшиеся связи, стимулировать инвестиционную деятельность, вырабатывать актуальные модели взаимодействия».

Политик обратила внимание на то, что саммит по праву считается ведущей платформой для продуктивного диалога государственных деятелей и представителей бизнеса, отечественных и иностранных финансовых учреждений.

«На этой авторитетной площадке выдвигаются инновационные идеи и предметно обсуждаются и запускаются масштабные проекты, демонстрируются экономические возможности и конкурентные преимущества стран — участниц. Встречи поднимают важные темы осознанного потребления, устойчивого развития коммерческой деятельности, эффективного применения информационных технологий и партнерского банкинга», — заметила Валентина Матвиенко.

Упомянула в своем приветствии Председатель Совета Федерации и проходящие сейчас в республике мероприятия по случаю 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией, отметив их важность.

Приветствие участникам заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» направил также Президент РФ Владимир Путин. Обратился к ним и Президент РТ Рустам Минниханов.