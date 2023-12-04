Матвиенко заявила, что Россия точно не пойдет по пути запрета абортов

Государство не пойдет по пути запрета абортов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что никакие запреты не помогут решить демографическую проблему в России, пишет РИА Новости.

Матвиенко также добавила, что из-за нездорового накала, который наблюдается в обществе, из уст ряда людей с определенным статусом звучат непродуманные и провокационные заявления, которые «даже комментировать не хочется».

Она подчеркнула, что за последние пять лет количество абортов уменьшилось на четверть, а в скором времени в обществе придут к тому, что прерывать беременность будут только по медицинским показателям или в случае, когда девушка забеременела в результате насилия. А вот полный запрет абортов «рискует увести эту сферу в подполье», что поставит под угрозу и жизнь женщины.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова также заявляла, что запрет абортов не приведет ко всплеску рождаемости. Она отметила, что, рассматривая подобные меры, нужно учесть много нюансов, ведь женщины прерывают беременность не только по медицинским, но другим серьезным причинам. При этом оценку правомерности этих причин, по мнению спикера, должны давать профильные специалисты.