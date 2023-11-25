Ларионова: Не считаю, что запрет абортов приведет ко всплеску рождаемости

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Говоря о запрете абортов, необходимо учитывать множество нюансов. Случается, что женщины прерывают беременность по медицинским показаниям или другим, не менее серьезным причинам. Оценивать правомерность таких мер должны профильные специалисты, заявила в интервью для «Татарстан-24» депутат Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова.

«Совсем недавно в Государственной Думе прошли парламентские слушания по вопросам демографии. Мне, например, было очень неудобно за своих коллег, потому что практически каждый выступающий депутат говорил об абортах и их запрете», — призналась парламентарий.

Она подчеркнула, что принятие таких мер еще не означает, что вслед за этим последует всплеск рождаемости, а в этой сфере установится порядок.

«Если женщина, например, забеременела в 49 лет, неужели она должна доказывать, что этот аборт нужно сделать в силу ее возраста? Тут столько всевозможных нюансов, в которых могут разобраться только специалисты», — уверена Ларионова.

Она заверила, что в каждом из комитетов Госдумы, в том числе по здравоохранению, есть квалифицированные специалисты. «Я думаю, что решение будет абсолютно правильным и аргументированным», — подчеркнула депутат.