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Матвиенко сообщила о наличии у РФ супероружия для ответа на агрессию извне
У России есть супероружие, чтобы адекватно ответить на агрессию против России. Об этом заявила Председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ», – приводит ее слова РИА Новости.
Спикер отметила, что не РФ нагнетает эскалацию, но Москва вынуждена на нее отвечать.
Ранее Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам сообщил об ударе по заводу в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Такой шаг стал ответом на удары дальнобойными ракетами ATACAMS и Storm Shadow по территории Курской и Брянской областей.
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