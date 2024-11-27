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Политика 27 ноября 2024 13:03

Матвиенко сообщила о наличии у РФ супероружия для ответа на агрессию извне

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У России есть супероружие, чтобы адекватно ответить на агрессию против России. Об этом заявила Председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ», – приводит ее слова РИА Новости.

Спикер отметила, что не РФ нагнетает эскалацию, но Москва вынуждена на нее отвечать.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам сообщил об ударе по заводу в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Такой шаг стал ответом на удары дальнобойными ракетами ATACAMS и Storm Shadow по территории Курской и Брянской областей.

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#оружие #Валентина Матвиенко
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