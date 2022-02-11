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Ру Тат
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Здоровье
11 февраля 2022  15:04

Матвиенко рассказала, что 20 сенаторов заразились «омикроном»

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Уже у 20 сенаторов подтвердился «омикрон». Об этом на заседании Совфеда рассказала его спикер Валентина Матвиенко.

«Мы живем в среде, мы общаемся, к сожалению, от этого никуда не деться. Но, тем не менее, прошу вас соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, ограничить контакты», — цитирует ее РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что случаи омикрон-штамма коронавирусной инфекции подтвердились в 84 из 85 регионов России. Чистой по данному варианту остается только Чукотка.

 

#совфед #омикрон #Валентина Матвиенко
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