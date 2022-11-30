Матвиенко пошутила про «Яндекс» после голосования об отставке Кудрина

После голосования об отставке Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты на пленарном заседании Совфеда, сенатор Валентина Матвиенко намекнула на его дальнейшую работу, пошутив про компанию «Яндекс» и топы новостей.

«Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе «Яндекса» с теми важными заявлениями, которые мы делаем», – приводит ее слова РИА Новости.

Кудрин в своем прощальном выступлении поблагодарил сенаторов и депутатов за плодотворную совместную работу.

Напомним, Совфед одобрил досрочную отставку Кудрина. О месте его будущей работы точной информации нет, однако СМИ сообщали, что он, предположительно, перейдет в «Яндекс». Сам Кудрин в своем телеграм-канале сообщал о планах заняться «большими проектами», связанными с частными инициативами.