Матвиенко: Никакой необходимости в новой волне мобилизации нет

Никакой необходимости проводить новую волну мобилизации в России нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

«Добавить к тому, что сказал Президент [России Владимир Путин], нечего. Вы хорошо слышали высказывание президента, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет», – сказала она.

Матвиенко подчеркнула, данная тема на совещаниях Совета безопасности «ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке».

Президент Владимир Путин неоднократно комментировал этот вопрос. На пресс-конференции по итогам визита в Киргизию он сказал, что в России нет никаких факторов для проведения второй частичной мобилизации.