Матвиенко не исключила начало переговоров по Украине в 2025 году

Шансы на начало переговорного процесса по Украине в следующем году выше, чем отсутствие таких попыток. Такое мнение выразил Председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет», – сказала парламентарий в интервью «Аргументам и фактам».

Политик добавила, что это ее «личный прогноз». «Что будет дальше – посмотрим», – отметила Матвиенко.

Ранее назначенный избранным Президентом США Дональдом Трампом помощник будущего хозяина Белого дома Майк Уолтц заявил, что команда нового американского лидера уже в этом году приступит к работе по урегулированию конфликта на Украине. Трамп вступит в должность главы государства в январе.