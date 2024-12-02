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Матвиенко не исключила начало переговоров по Украине в 2025 году
Шансы на начало переговорного процесса по Украине в следующем году выше, чем отсутствие таких попыток. Такое мнение выразил Председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет», – сказала парламентарий в интервью «Аргументам и фактам».
Политик добавила, что это ее «личный прогноз». «Что будет дальше – посмотрим», – отметила Матвиенко.
Ранее назначенный избранным Президентом США Дональдом Трампом помощник будущего хозяина Белого дома Майк Уолтц заявил, что команда нового американского лидера уже в этом году приступит к работе по урегулированию конфликта на Украине. Трамп вступит в должность главы государства в январе.
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