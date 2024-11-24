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Уолтц: Команда Трампа уже в этом году займется урегулированием конфликта на Украине
Команда избранного Президента США Дональда Трампа уже в этом году будет работать с действующей администрацией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса США, будущий помощник Трампа по нацезопасности Майк Уолтц.
В интервью Fox News он напомнил, что избранный Президент не раз заявлял о необходимости прекращения конфликта. Однако перед этим важно «усадить обе стороны за стол переговоров» и обсудить, на каких условиях будет заключено перемирие или соглашение.
«Это именно то, над чем мы будем работать с этой администрацией до января и после», — подчеркнул собеседник издания.
По его словам, этой теме уже была посвящена встреча с помощником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Поэтому не стоит полагать, что переходный период в американской политике принесет выгоду противникам Штатов.
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