Матвиенко назвала поддержку материнства и детства одной из ключевых задач государства

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Безусловная любовь матери как надежная защита сопровождает нас всю жизнь, согревает и оберегает, учит верить, мечтать, преодолевать трудности и добиваться побед. Об этом сказала тметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Днем матери.

«Для всех нас важно сохранение семейных ценностей и возвращение к идеалам крепкой семьи. Улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, помощь семьям являются ключевыми государственными задачами. От их решения во многом зависит дальнейшее развитие и процветание России», – приводятся ее слова в телеграм-канале Совфеда.

День матери был установлен указом Президента РФ Владимира Путина в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале призвал поздравить самых дорогих и близких людей.

Указом Президента России Владимира Путина следующий год объявлен Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.