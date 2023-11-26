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Матвиенко назвала поддержку материнства и детства одной из ключевых задач государства
Безусловная любовь матери как надежная защита сопровождает нас всю жизнь, согревает и оберегает, учит верить, мечтать, преодолевать трудности и добиваться побед. Об этом сказала тметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Днем матери.
«Для всех нас важно сохранение семейных ценностей и возвращение к идеалам крепкой семьи. Улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, помощь семьям являются ключевыми государственными задачами. От их решения во многом зависит дальнейшее развитие и процветание России», – приводятся ее слова в телеграм-канале Совфеда.
День матери был установлен указом Президента РФ Владимира Путина в 1998 году. Праздник нацелен на укрепление семейных устоев, поддержку традиции бережного отношения к женщине и почитание матерей. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале призвал поздравить самых дорогих и близких людей.
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