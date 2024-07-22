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Маткапитал в России разрешили тратить на строительство индивидуальных домов
Россияне смогут направить средства материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство через механизм эскроу-счетов. Соответствующий закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, владелец маткапитала направляет средства (или их часть) на эскроу-счет, «бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство».
Если договор был прерван, то средства будут возвращены владельцу.
Ранее «Татар-информ» сообщил, что материнский капитал могут разрешить использовать на приобретение автомобиля.
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