Маткапитал в России разрешили тратить на строительство индивидуальных домов

Россияне смогут направить средства материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство через механизм эскроу-счетов. Соответствующий закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, владелец маткапитала направляет средства (или их часть) на эскроу-счет, «бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство».

Если договор был прерван, то средства будут возвращены владельцу.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что материнский капитал могут разрешить использовать на приобретение автомобиля.

22 ноября 2023 года Президент подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.