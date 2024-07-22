В Госдуме предлагают разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля

В Госдуме предлагают разрешить многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами приобретать автомобили на средства материнского капитала. Соответствующий законопроект внесут сегодня в нижнюю палату российского парламента, пишет «Российская газета».

В ряде регионов страны (Бурятия, Калининградская и Ростовская области) маткапитал могут потратить на приобретение автомобиля, однако на федеральном уровне такая возможность отсутствует.

Депутаты отмечают, что сегодня цены на машины довольно высокие и многие многодетные семьи и семьи с ребенком-инвалидом практически не имеют возможности приобрести автомобиль самостоятельно.

«Доступность транспортной инфраструктуры, скажем, в Москве, где развитый наземный общественный транспорт, метро, такси существенно отличается от доступности в сельской местности. А ведь там есть потребность в поездках в медицинские учреждения, на учебу, в магазин и так далее, — подчеркивает глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Поэтому мы предложили предоставить возможность таким категориям семей использовать средства материнского капитала для приобретения отечественного автомобиля».

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.