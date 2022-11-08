Маткапитал на первого ребенка в 2023 году вырастет до 590 тысяч рублей

В 2023 году размер материнского капитала в России вырастет, заявил глава Минтруда России Антон Котяков. На первого ребенка, по его словам, будет выплачиваться порядка 590 тысяч рублей, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

«На второго ребенка он составит почти 780 тысяч рублей», – сказал Котяков на совещании по социальным вопросам.

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что программу маткапитала в России продлили. ««Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года», — сказал он.

Напомним, ранее Путин призвал свести к минимуму угрозу бедности российских семей и усилить меры их поддержки.