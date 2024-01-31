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Общество 31 января 2024 12:58

Материнский капитал 1 февраля будет проиндексирован на 7,4%

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Материнский капитал 1 февраля будет проиндексирован на 7,4%
Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Материнский капитал 1 февраля будет проиндексирован на 7,4%. Об этом рассказал управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин на заседании коллегии ведомства.

«На первого ребенка сумма составит около 630,4 тыс. рублей, на второго – более 833 тыс. рублей», – заявил докладчик.

По словам Вафина, с 2007 года выдано 408,6 тыс. государственных сертификатов, в том числе в прошлом году – 23,3 тыс. Большинство получателей направляют средства маткапитала на улучшение жилищных условий, отметил спикер.

С 2020 года сертификаты оформляются проактивно, как и СНИЛС новорожденного. Оба документа поступают в личный кабинет матери на портале госуслуг.

Ранее Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что по поручению Президента Владимира Путина с 1 февраля будут проиндексированы свыше 40 различных выплат и пособий, что коснется около 20 млн жителей России.

#маткапитал
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