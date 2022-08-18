«Матч ТВ»: гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов может перейти в «Локомотив»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может занять кресло спортивного директора в «Локомотиве». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, гендиректор «Уфы» рассматривается «железнодорожниками» в качестве замены Томасу Цорну.

Стоит отметить, что Газизов уже приходил на место Цорна в «Спартаке» в 2020-м году. Чуть позже функционер со скандалом покинул московский клуб и до сих пор судится с владельцем «красно-белых» Леонида Федуном.

Ранее «Спартак» подал иск на 88 млн рублей против гендиректора «Уфы» Газизова.