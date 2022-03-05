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Спорт
5 марта 2022  11:21
Дамир Садриев

«Матч ТВ»: Финские легионеры «Авангарда» Оливер Каски и Вилле Покка покидают клуб

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Финские легионеры «Авангарда» Оливер Каски и Вилле Покка 5 марта покинут расположение клуба из Омска. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, оставшиеся иностранные хоккеисты «Авангарда»: канадец Корбен Найт, швед Виктор Сведберг, чех Шимон Грубец и словак Петер Цегларик продолжают оставаться в расположении команды.

Напомним, после двух матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 2:0 в пользу омского клуба. Следующие игры пройдут 6 и 8 марта в Балашихе.

Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах второй игры серии, в которой омичи разгромили «Ак Барс» со счетом 5:2.

#ХК Авангард #плей-офф КХЛ #хоккей #ХК Ак барс
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