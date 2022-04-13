Матч «Спартак» — «Рубин» рассудит арбитр Павел Кукуян

Российский футбольный союз назначил судью на матч 25-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Рубин».

Игру в Москве рассудит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты судьи — Владислав Назаров и Андрей Гурбанов, резервный судья — Максим Перезва, VAR — Кирилл Левников, AVAR — Алексей Стипиди, инспектор — Александр Колобаев.

Стоит отметить, что Павел Кукуян является единственным арбитром, совершившим ошибку в пользу «Рубина» за последние два сезона (согласно решениям ЭСК). Кроме того, Кукуян известен тем, что при его судействе «Спартак» не проиграл ни одного матча в Российской премьер-лиге.

В данный момент команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяют всего 4 очка. «Спартак» с 30 баллами идет девятым.

Ранее бывший главный тренер казанского клуба Ринат Билялетдинов в интервью спортивной редакции «Татар-информа» заявил, что обыграть «Спартак» в его состоянии «Рубину» будет легче, чем «Урал» и «Уфу».