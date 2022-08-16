Матч «Рубина» в Казани в третий раз подряд стал самым посещаемым в Первой лиге

Матч «Рубин» – «Кубань» (3:0) на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани стал самым посещаемым в пятом туре Первой лиги.

Так, на игре между казанским и краснодарским клубами присутствовало 9346 зрителей. На втором месте по посещаемости стала встреча между тульским «Арсеналом» и махачкалинским «Динамо» (1:1), которую посетило 5242 зрителя.

Стоит отметить, что матчи «Рубина» на «Ак Барс Арене» признаются самыми посещаемыми в туре вот уже в третий раз подряд. В первом туре на игру с «Родиной» пришло 7789 человек, а на игру третьего тура с «Уфой» 11880. Следующая домашняя игра казанского клуба состоится 28 августа против челнинского «КАМАЗа».

После пяти туров чемпионата Первой лиги «Рубин» занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Казанцы лишь по дополнительным показателям опережают тульский «Арсенал», калининградскую «Балтику», махачкалинское «Динамо» и красноярский «Енисей».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, касаемо разгрома «Рубина» над «Кубанью».