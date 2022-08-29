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Спорт
29 августа 2022  10:00

Матч «Рубина» в Казани в третий раз подряд обновил рекорд посещаемости сезона Первой лиги

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Матч «Рубина» против «КАМАЗа» (1:1) стал самым посещаемым по итогам седьмого тура Первой лиги. 

Так, игру, которая состоялась в воскресенье на стадионе «Ак Барс Арена», посетили в общей сложности 18350 болельщиков.

Кроме того, стоит отметить, что эта игра стала рекордной не только по итогам тура, но и сумела перебить лучший результат нынешнего сезона, который был установлен также в Казани в матче «Рубина» против «Уфы» (11880 зрителей), а также лучший результат минувшего сезона в Воронеже на матче «Факел» – «Волгарь» (7234 зрителя).

Сама игра между «Рубином» и «КАМАЗом» завершилась со счетом 1:1. 

Ранее главный тренер казанцев Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в татарстанском дерби.

#футбол #первая лига #фк рубин #ак барс арена
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