Слуцкий – о ничье «Рубина» с «КАМАЗом»: «Тяжелый психологический удар»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «КАМАЗом» (1:1) в рамках 7-го тура Первой лиги.

«Отличный первый тайм. Должны были забивать больше, доминировали. Самый качественный отрезок в этом году», – заявил Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник объяснил, почему команда просела по игре во второй половине встречи.

«Во втором тайме игра разбилась на эпизоды и разладилась. Соответственно, гол в компенсированное время - тяжелый психологический удар», – подчеркнул Слуцкий.

После семи туров казанский клуб с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего «КАМАЗа» подопечные Слуцкого отстают на 5 баллов.

В восьмом туре чемпионата Первой лиги «Рубин» сыграет дома против владикавказской «Алании». Игра состоится 4 сентября в 18:00 по московскому времнём.