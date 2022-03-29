Матч «Рубина» с «Химками» рассудит Безбородов, Слуцкий называл его «неквалифицированным»

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейское назначения на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Химки».

Игру в Казани рассудит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты судьи — Р. Усачев, А. Хатуев; резервный судья — Р. Зияков; VAR — В. Казарцев, AVAR — А. Болотенков.

Стоит отметить, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, будучи наставником «Крыльев Советов» в 2008 году называл арбитра Безбородова «неквалифицированным», а результат матча против «Динамо» (3:3) итогом низкого уровня квалификации судьи.

Кроме того, впервые после судейского скандала с участием Слуцкого в матче 21-го тура «Рубин» – «Ростов» назначение получил арбитр Виталий Мешков, который расудит игру «Арсенал» – «Ахмат».

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 5 очков.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором проанализировала, сможет ли «Рубин» по итогам чемпионата не вылететь в ФНЛ.