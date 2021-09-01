Матч «Рубин» – «Зенит» перенесен на понедельник, 20 сентября, из-за выборов в Госдуму

Фото: www.rubin-kazan.ru

Матчи 8-го тура РПЛ «Рубин» – «Зенит» в Казани и ЦСКА – «Спартак» в Москве состоятся в понедельник, 20 сентября, по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ, которая сегодня опубликовала расписание матчей чемпионата России по футболу с 7-го по 10-й туры.

«Рубин» матч 7-го тура сыграет в Казани 13 сентября (понедельник) против «Урала». Встреча пройдет на Центральном стадионе («Ак Барс Арену» берегут к игре сборной 8 октября) и начнется в 18:30.



В следующем туре, ровно через неделю, 20 сентября, «Рубин» там же сыграет с «Зенитом» (начало матча также в 18:30).

В 9-м туре казанцы 26 сентября (воскресенье) сыграют с Москве против «Динамо». Начало матча в 14:00. В 10-м туре «Рубин» дома снова на поле Центрального стадиона встретится 2 октября (суббота) с «Нижним Новгородом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.

После 6-ти туров «Рубин» набрал 11 очков (3 победы, 2 ничьи и 1 поражение) и занимает 5-е место в РПЛ.