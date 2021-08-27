Матч Россия – Словакия не перенесут из Казани в другой город

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Отборочный матч чемпионата мира-2022 между национальными сборными России и Словакии пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, как и планировалось изначально. Встреча состоится 8 октября, начало матча в 21:45 по московскому времени.



Власти региона приняли решение перенести все мероприятия, включая матчи футбольного клуба «Рубин» со стадиона «Ак Барс Арена» на Центральный стадион Казани для подготовки поля. Данное решение согласовано с РПЛ. Технический подрядчик по обеспечению VAR также подтвердил, что сможет обеспечить работу системы на Центральном стадионе. За это время на «Ак Барс Арене» будет улучшен состав грунта поля и проведена прошивка газона. Все агрономические мероприятия пройдут в сентябре. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе стадиона «Ак Барс Арена».



«Правительство региона заверило нас, что поле на «Ак Барс Арене» к матчу сборной будет надлежащего качества. Мы благодарны руководству республики за такое внимание к сборной команде и с нетерпением ждем поездки в Казань, где нас, надеюсь, сможет поддержать много болельщиков на трибунах», – заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Ранее сообщалось, что матч Россия – Словакия может быть перенесен из Казани в Москву из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Ак Барс Арена».