Матч «Рубин» — «Сочи» был отменен из-за вспышки коронавируса в казанском клубе

Контрольный матч между «Рубином» и «Сочи» на тренировочном сборе в турецком Белеке был отменен из-за вспышки коронавируса в казанском клубе. Об этом сообщает Sports.ru.

По информации источника, в команде осталось лишь 14 здоровых игроков несмотря на то, что весь состав «Рубина» был полностью привит от коронавируса.

К слову, аналогичная ситуация случилась еще в четырех клубах премьер-лиги. В «Сочи», «Динамо», «Арсенале» и «Уфе» также выявлены заражения коронавирусом. В свою очередь тульский «Арсенал» даже направил в РПЛ письмо с просьбой перенести рестарт чемпионата.

Напомним, первый официальный матч «Рубина» после зимнего перерыва запланирован на 28 февраля в гостях против санкт-петербургского «Зенита».