«Рубин» отменил контрольный матч против «Сочи» на тренировочном сборе в Турции

«Рубин» объявил об отмене контрольного матча против «Сочи» на втором тренировочном сборе в турецком Белеке. Об этом заявляет пресс-служба казанского клуба.

Сообщается, что встреча будет отменена из-за изменений, внесенных в тренировочный процесс тренерским штабом.

Следующая товарищеская игра «Рубина» запланирована на 5 февраля против подмосковных «Химок». Матч состоится в 15.00 по московскому времени.

На первом тренировочном сборе казанцы сыграли две игры вничью: 4:4 с «Факелом» и 0:0 с «Вислой».

Первый официальный матч «Рубина» после зимнего перерыва запланирован на 28 февраля в гостях против санкт-петербургского «Зенита».