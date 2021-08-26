Матч сборной России со Словакией могут перенести из Казани в Москву

Матч Россия — Словакия может быть перенесен из Казани в Москву. Причина возможного переноса — неудовлетворительное состояние газона на «Ак Барс Арене», рассказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

По его словам, в настоящее время РФС обсуждает ситуацию с руководством Татарстана.

«Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны, — заявил Алаев. — В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелетов свести риск заражения футболистов к минимуму».

Специалист подчеркнул, что решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.

Ранее состояние газона на главной футбольной арене РТ вызвало возмущение у наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

В ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Со Словакией сборная России, в состав которой вызваны голкипер «Рубина» Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников, должна встретиться 8 октября по плану в Казани.