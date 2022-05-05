Матч «Локомотив» – «Рубин» начнется с минуты молчания в память о погибших в годы ВОВ

Игра 28-го тура Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Рубином» будет приурочена к празднованию Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что все игры предстоящего тура будут посвящены 9 Мая, а сами матчи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны начнутся с минуты молчания.

Стоит отметить, что матч «Локомотив» – «Рубин» состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

В данный момент команда Леонида Слуцкого, «Рубин» с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне стыковых матчей. «Локомотив» с 41 баллом идет на шестом месте.

В минувшем туре чемпионата казанцы проиграли на домашнем поле со счетом 0:6 футбольному клубу «Сочи».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о разгромном поражении «Рубина» в матче против «Сочи» и шансах казанского клуба в борьбе за выживание в РПЛ.